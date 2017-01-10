Майже 6,5 тонн снігу вивезли з Києва

Так, уночі з 9 на 10 січня роботи з ручного прибирання вулично-дорожньої мережі столиці проводила 31 бригада автодорівців. Зокрема виконувалось очищення від снігу тротуарів, наземних пішохідних переходів і зупинок громадського транспорту.

Також у другу зміну на вулицях Києва працювало 256 одиниць спеціальної техніки, котра виконувала очищення крайніх смуг руху на вулицях і дорогах столиці, згрібання снігу на перехрестях доріг, а також допомагала бригадам із ручного прибирання у навантаженні та вивезенні снігу.

У відомстві зазначили, що за останню добу з вулично-дорожньої мережі столиці вивезено майже 6,5 тисяч тонн снігу.