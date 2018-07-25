Почти 52% жилых домов подготовлены к зиме

"На сегодня из 161,2 тыс. домов подготовлено (к отопительному сезону - ред.) 83,4 тыс. или 51,8%", - говорится в сообщении.



По его словам, к зиме также нужно подготовить 36,6 тыс. объектов социальной сферы, в том числе, 16 тыс. школ, 13 тыс. детских садов и 7,4 тыс. больниц.



Кругляк добавил, что на сегодняшний день уже подготовлен к отопительному сезону 18,8 тыс. объектов соцсферы, что составляет 51,5%.



Напомним, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поручил Киевской городской государственной администрации и НАК "Нафтогаз Украины" ускорить переговорный процесс по заключению соглашения НАК с "Киевтеплоэнерго" о поставках газа.