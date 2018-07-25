Майже 52% житлових будинків підготовлені до зими

"На сьогодні з 161,2 тис. будинків підготовлено (до опалювального сезону – ред.) 83,4 тис. або 51,8%", - йдеться у повідомленні.



За його словами, до зими також потрібно підготувати 36,6 тис. об’єктів соціальної сфери, в тому числі, 16 тис. шкіл, 13 тис. дитячих садочків та 7,4 тис. лікарень.



Кругляк додав, що на сьогодні вже підготовлено до опалювального сезону 18,8 тис. об’єктів соцсфери, що становить 51,5%.



Нагадаємо, Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко доручив Київській міській державній адміністрації та НАК "Нафтогаз України" прискорити переговорний процес щодо укладання угоди НАК з "Київтеплоенерго" про постачання газу.