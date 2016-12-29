Почти 300 ящиков контрафактных сигарет обнаружили во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня, 29 декабря, после полуночи пограничники Львовской области обнаружили крупную партию табачных изделий в пункте пропуска "Рава-Русская". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, сегодня после полуночи пограничники Львовского отряда обнаружили крупную партию табачных изделий. Сигареты задержали в пункте пропуска "Рава-Русская" в грузовом автомобиле "Вольво".
Во время углубленного осмотра транспортного средства среди груза лесоматериалов, в поддонах, правоохранители нашли скрытые сигареты. Во всех 27 паллетах среди пакетов с древесной опилками, которые находились в авто, были оборудованы тайники по 48 упаковок сигарет в каждом. Всего с автомобиля и прицепа изъяли 291 ящик сигарет, а это - 145 500 пачек табачной контрабанды.
В ведомстве отметили, что это крупнейшая в этом году партия контрабандных табачных изделий. Сейчас идет подсчет сигарет и дальнейший осмотр автомобиля.