Майже 300 ящиків контрафактних сигарет виявили на Львівщині

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні, 29 грудня, після опівночі прикордонники Львівщини виявили велику партію тютюнових виробів в пункті пропуску “Рава-Руська”. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, сьогодні після опівночі прикордонники Львівського загону виявили велику партію тютюнових виробів. Сигарети затримали в пункті пропуску “Рава-Руська” у вантажному автомобілі “МАН”.

Під час поглибленого огляду транспортного засобу серед вантажу лісоматеріалів, у піддонах, правоохоронці знайшли приховані сигарети. В усіх 27 палетах серед пакунків із деревинною тирсою, які знаходились в авто, були обладнані тайники по 48 упаковок сигарет в кожному. Загалом із автомобіля та причепу дістали 291 ящик сигарет, а це — 145 500 пачок тютюнової контрабанди.

У відомстві зазначили, що це найбільша у цьому році партія контрабандних тютюнових виробів. Наразі триває підрахунок сигарет та подальший огляд автомобіля.

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