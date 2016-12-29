Майже 300 ящиків контрафактних сигарет виявили на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні, 29 грудня, після опівночі прикордонники Львівщини виявили велику партію тютюнових виробів в пункті пропуску “Рава-Руська”. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, сьогодні після опівночі прикордонники Львівського загону виявили велику партію тютюнових виробів. Сигарети затримали в пункті пропуску “Рава-Руська” у вантажному автомобілі “МАН”.
Під час поглибленого огляду транспортного засобу серед вантажу лісоматеріалів, у піддонах, правоохоронці знайшли приховані сигарети. В усіх 27 палетах серед пакунків із деревинною тирсою, які знаходились в авто, були обладнані тайники по 48 упаковок сигарет в кожному. Загалом із автомобіля та причепу дістали 291 ящик сигарет, а це — 145 500 пачок тютюнової контрабанди.
У відомстві зазначили, що це найбільша у цьому році партія контрабандних тютюнових виробів. Наразі триває підрахунок сигарет та подальший огляд автомобіля.