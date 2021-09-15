Почти 250 000 человек остались без света в штатах США из-за "Николас"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Почти четверть миллиона жителей в Техасе и Луизиане остались без электроэнергии после того, как на регион обрушился шторм под названием “Николас”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
По данным Национального центра ураганов, “Николас” укрепился до урагана 1 -й категории, но вечером 14 сентября шторм ослаб до тропической депрессии и находился в 25 милях к западу от Порт -Артура, штат Техас, с ветром 35 миль / час.
Пока шторм имеет потенциал вызвать опасные для жизни вспышки на глубоком юге течение следующих нескольких дней, сообщает центр.
Школьный округ Хьюстона, крупнейший в штате, а также другие, отменили занятия на вторник. Угроза также закрыла несколько мест тестирования и вакцинации на Covid-19 в Хьюстоне и Корпус-Кристи, а также заставила отменить концерт Гарри Стайлса, запланированный на понедельник вечером в Хьюстоне.
Напомним
Тропический шторм “Николас” усилился до урагана перед тем, как приблизился к американскому штату Техас.