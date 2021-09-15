Майже 250 тисяч людей залишилися без світла у штатах США через “Ніколас”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Майже чверть мільйона жителів у Техасі та Луїзіані залишилися без електроенергії після того, як на регіон обрушився шторм під назвою “Ніколас”. Про це інформує УНН з посиланням на NBC News.
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За даними Національного центру ураганів, "Ніколас" зміцнився до урагану 1 -ї категорії, але ввечері 14 вересня шторм ослаб до тропічної депресії і був розташований у 25 милях на захід від Порт -Артура, штат Техас, з вітром 35 миль / год.
Поки що шторм має потенціал викликати небезпечні для життя спалахи на глибокому півдні протягом наступних кількох днів, повідомляє центр.
Шкільний округ Х'юстона, найбільший у штаті, а також інші, скасували заняття на вівторок. Загроза погоди також закрила кілька місць тестування та вакцинації на Covid-19 у Х'юстоні та Корпус-Крісті, а також змусила скасувати концерт Гаррі Стайлса, запланований на понеділок увечері в Х'юстоні.
Нагадаємо
Тропічний шторм “Ніколас” посилився до урагану перед тим, як наблизився до американського штату Техас.