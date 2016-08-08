Почти 200 нетрезвых водителей привлечены к ответственности в Кропивницком

"В период с 28 апреля по 6 августа на территории города Кропивницкий произошло 216 ДТП, из них 61 - с пострадавшими", - сообщили в полиции.

Также в пресс-службе добавили, что в последнее время наблюдается уменьшение количества ДТП. Как отметили в ведомстве, постоянное присутствие патрульных авто на улицах города положительно влияет на дисциплинированность участников дорожного движения.