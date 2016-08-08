Почти 200 нетрезвых водителей привлечены к ответственности в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 августа. УНН. Сотрудники патрульной полиции Кропивницкого в течение первых ста дней своей работы изъяли 261 водительское удостоверение согласно ст. 265-1 КУоАП и привлекли к ответственности 191 нетрезвого водителя. Об этом проинформировали в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого, сообщает УНН.
"В период с 28 апреля по 6 августа на территории города Кропивницкий произошло 216 ДТП, из них 61 - с пострадавшими", - сообщили в полиции.
Также в пресс-службе добавили, что в последнее время наблюдается уменьшение количества ДТП. Как отметили в ведомстве, постоянное присутствие патрульных авто на улицах города положительно влияет на дисциплинированность участников дорожного движения.