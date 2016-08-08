Майже 200 нетверезих водіїв притягли до відповідальності у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 серпня. УНН. Працівники патрульної поліції Кропивницького протягом перших ста днів своєї роботи вилучили 261 водійське посвідчення згідно ст. 265-1 КУпАП та притягли до відповідальності 191 нетверезого водія. Про це проінформували у прес-службі Патрульної поліції Кропивницького, повідомляє УНН.
“У період з 28 квітня по 6 серпня на території міста Кропивницький сталося 216 ДТП, з них 61- з потерпілими”, — повідомили в поліції.
Також в прес-службі додали, що останнім часом вбачається зменшення кількості ДТП. Як зазначили у відомстві, постійна присутність патрульних авто на вулицях міста позитивно впливає на дисциплінованість учасників дорожнього руху.