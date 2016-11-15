Почти 2 тыс.тонн снега вывезли из Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Киеве за сутки коммунальщики вывезли 1700 тонн снега. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"За сутки из столицы вывезли 1700 тонн снега. Коммунальщики сосредоточились на уборке тротуаров, остановок общественного транспорта и превентивной обработке дорог, чтобы избежать гололеда. Вывезенный снег складируют на специальных площадках - пустырях. Эти места утверждены соответствующим распоряжением городской администрации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за ночь коммунальщики использовали 909 тонн соли и еще 950 тонн песчано-соляной смесь. При этом, работниками жилищно-эксплуатационных организаций использовали 140 тонн соли и песка.