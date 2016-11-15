Майже 2 тис.тонн снігу вивезли з Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Києві за добу комунальники вивезли 1,7 тисяч тонн снігу. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“За добу зі столиці вивезли 1,7 тисяч тонн снігу. Комунальники зосередилися на прибиранні тротуарів, зупинок громадського транспорту та превентивній обробці доріг, аби уникнути ожеледиці. Вивезений сніг складують на спеціальних майданчиках — пустирях. Ці місця затверджені відповідним розпорядженням міської адміністрації”, — йдеться в повідомленні.
За даними відомства, за ніч комунальники використали 909 тонн солі та ще 950 тонн піщано-соляної суміш. При цьому, працівниками житлово-експлуатаційних організацій використали 140 тонн солі та піску.