Имущественных претензий к Зайцевой не имеют только трое пострадавших в ДТП

"У нас есть 12 пострадавших - 6 родственников погибших, 6 пострадавших. Из них только трое не имеют имущественных претензий, приняли эти крохи и считают, что им все компенсировали", - отметила она.

По ее словам, в частности отец одной из погибших в резонансном ДТП Игорь Берченко неоднократно заявлял, что если бы семья Зайцевой предоставила бы помощь его дочери сразу после трагедии, ее можно было спасти. Однако, по его мнению, семья Зайцевой "слукавила" и перечислила деньги уже после смерти его дочери, и он отказался от такой "помощи" и вернул деньги. Так же поступили еще несколько родственников жертв аварии.

При этом, по ее словам, сам Берченко считает, что такая "благотворительная помощь" не может считаться смягчающим обстоятельством в обвинении Зайцевой. Такое же мнение подтвердили опрошенные корреспондентом УНН юристы, которые указали, что в соответствии с законом, смягчающим обстоятельством на суде может считаться полное возмещение убытков пострадавшим, однако в случае ДТП с участием Зайцевой это невозможно.

Напомним, в канцелярию Киевского райсуда Харькова поступило заявление от одной из пострадавших в результате ДТП на улице Сумская, пассажирки автомобиля Lexus, Марины Ковалевой о том, что она не имеет претензий к обвиняемой Елене Зайцевой.

Как сообщал УНН, от претензий к Зайцевой отказались двое пострадавших.

Ранее сообщалось, что 7 ноября суд продлил содержание под стражей Зайцевой и второго обвиняемого Геннадия Дронова еще на два месяца - до 5 января.

Резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.