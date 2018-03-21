Имущество Реабилитационного центра "Конча-Заспа" пытались передать в частную собственность
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины пресекла попытку незаконной передачи в собственность физическому лицу имущество Реабилитационного центра "Конча-Заспа". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
"Благодаря принятым Генеральной прокуратурой Украины мерам была предотвращена незаконная передача в собственность физическому лицу имущества Реабилитационного центра "Конча-Заспа" Совета профсоюза работников органов Государственной таможенной службы Украины, а именно - жилого дома, расположенного по адресу: ул. Столичное шоссе, 129, г.. Киев", - говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования в установленном законом порядке осуществлено временный доступ к вещам и документам, которые содержались в Киево-Святошинском районном суде и подтверждающие совершение преступления. Совершение уголовного преступления стало возможным, помимо прочего, в результате заключения сделок, которые не соответствовали интересам членов профсоюза и без их согласия.
Постановлением следственного судьи Печерского районного суда г.. Киева по ходатайству прокурора в уголовном производстве, наложен арест на недвижимое имущество. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Киевской прокуратурой обеспечено выполнение решения суда о возвращении столичной общине целостного имущественного комплекса "Кинотеатр" Тампере ", расположенный на улице Героев Севастополя.