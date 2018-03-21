Майно Реабілітаційного центру “Конча-Заспа” намагалися передати у приватну власність
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Генеральна прокуратура України попередила спробу незаконної передачі у власність фізичній особі майно Реабілітаційного центру “Конча-Заспа”. Про це повідомляє прес-служба генпрокуратури, передає УНН.
“Завдяки вжитим Генеральною прокуратурою України заходам попереджено незаконну передачу у власність фізичній особі майна Реабілітаційного центру „Конча-Заспа“ Ради професійної спілки працівників органів Державної митної служби України, а саме — житлового будинку, розташованого за адресою: вул. Столичне шосе, 129, м. Київ”, — йдеться у повідомленні.
Під час досудового розслідування в установленому законом порядку здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містились у Києво-Святошинському районному суді та підтверджують вчинення злочину. Вчинення кримінального правопорушення стало можливим, крім іншого, внаслідок укладення правочинів, які не відповідали інтересам членів профспілки та без їх згоди.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні, накладено арешт на нерухоме майно. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, Київською прокуратурою забезпечено виконання рішення суду про повернення столичній громаді цілісного майнового комплексу “Кінотеатр “Тампере”, розташований на вулиці Героїв Севастополя.