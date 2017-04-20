Имущества ликвидируемых банков за неделю продали на 127,82 млн грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24671 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88000 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144848 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112403 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113856 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110846 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103033 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106622 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103238 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150859 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Имущества ликвидируемых банков за неделю продали на 127,82 млн грн

Имущества ликвидируемых банков за неделю продали на 127,82 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Всего на продажу в течение недели были выставлены активы на общую сумму 4 млрд 200 млн грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"На этой неделе на продажу выставлены активы на общую сумму 4,20 млрд грн. В течение прошлой недели сумма реализации активов ликвидируемых банков, составила 127,82 млн грн", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН 19 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро установили, что из Украины выведено с участием иностранных структур 2,3 млрд грн.

7 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог продать активы банка "Михайловский".

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