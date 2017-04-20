Имущества ликвидируемых банков за неделю продали на 127,82 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Всего на продажу в течение недели были выставлены активы на общую сумму 4 млрд 200 млн грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
"На этой неделе на продажу выставлены активы на общую сумму 4,20 млрд грн. В течение прошлой недели сумма реализации активов ликвидируемых банков, составила 127,82 млн грн", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН 19 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро установили, что из Украины выведено с участием иностранных структур 2,3 млрд грн.
7 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог продать активы банка "Михайловский".