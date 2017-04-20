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Майна ліквідованих банків за тиждень продали на 127,82 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Загалом на продаж впродовж тижня було виставлено активи на загальну суму 4 млрд 200 млн грн. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Цього тижня на продаж виставлено активи на загальну суму 4,20 млрд грн. Протягом минулого тижня сума реалізації активів банків, що ліквідуються, склала 127,82 млн. грн", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН 19 квітня, детективи Національного антикорупційного бюро встановили, що з України виведено за участю іноземних структур 2,3 млрд грн.

7 квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не зміг продати активи банку "Михайлівський".

Українські Національні Новини

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