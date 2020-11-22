Будущий соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов упустил победу в игре Бундеслиги

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Семью поединками стартовала программа восьмого тура немецкой футбольной Бундеслиги, передает УНН.

Мёнхенгладбахская “Боруссия”, которая 25 ноября сыграет с “Шахтером” в Лиге чемпионов, дома уже на 5-й минуте открыла счет в противостоянии с “Аугсбургом”. Полузащитник Феликс Нойхаус удачно сыграл на втором добивании.

Однако в середине следующей половины удаление получил Фрамбергер и в игре в меньшинстве “Боруссия” пропустила мяч на 88 минуте от Калиджури — 1:1.

Для “Боруссии” потеря очков стала 5-й в чемпионате — 7 место и 12 очков в активе.

Отметим, что в других матчах “Бавария” не сумела обыграть “Вердер” (1:1), а “Байер” одолел “Арминию” (2:1).

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