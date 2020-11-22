Будущий соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов упустил победу в игре Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Семью поединками стартовала программа восьмого тура немецкой футбольной Бундеслиги, передает УНН.
Мёнхенгладбахская “Боруссия”, которая 25 ноября сыграет с “Шахтером” в Лиге чемпионов, дома уже на 5-й минуте открыла счет в противостоянии с “Аугсбургом”. Полузащитник Феликс Нойхаус удачно сыграл на втором добивании.
Однако в середине следующей половины удаление получил Фрамбергер и в игре в меньшинстве “Боруссия” пропустила мяч на 88 минуте от Калиджури — 1:1.
Для “Боруссии” потеря очков стала 5-й в чемпионате — 7 место и 12 очков в активе.
Отметим, что в других матчах “Бавария” не сумела обыграть “Вердер” (1:1), а “Байер” одолел “Арминию” (2:1).