Майбутній суперник “Шахтаря” по Лізі чемпіонів втратив перемогу у грі Бундесліги

Менхенгладбахська “Боруссія”, яка 25 листопада зіграє із “Шахтарем” в Лізі чемпіонів, вдома вже на 5-й хвилині відкрила рахунок у протистоянні із “Аугсбургом”. Півзахисник Фелікс Нойхаус вдало зіграв на другому добиванні.

Однак в середині наступної половини вилучення отримав Фрамбергер і у грі в меншості “Боруссія” пропустила м’яч на 88 хвилині від Каліджурі — 1:1.

Для “Боруссії” втрата очок стала 5-ю у чемпіонаті — 7 місце і 12 очок в активі.

Відзначимо, що в інших матчах “Баварія” не зуміла обіграти “Вердер” (1:1), а “Байєр” здолав “Армінію” (2:1).