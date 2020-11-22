Майбутній суперник “Шахтаря” по Лізі чемпіонів втратив перемогу у грі Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сімома поєдинками стартувала програма восьмого туру німецької футбольної Бундесліги, передає УНН.
Менхенгладбахська “Боруссія”, яка 25 листопада зіграє із “Шахтарем” в Лізі чемпіонів, вдома вже на 5-й хвилині відкрила рахунок у протистоянні із “Аугсбургом”. Півзахисник Фелікс Нойхаус вдало зіграв на другому добиванні.
Однак в середині наступної половини вилучення отримав Фрамбергер і у грі в меншості “Боруссія” пропустила м’яч на 88 хвилині від Каліджурі — 1:1.
Для “Боруссії” втрата очок стала 5-ю у чемпіонаті — 7 місце і 12 очок в активі.
Відзначимо, що в інших матчах “Баварія” не зуміла обіграти “Вердер” (1:1), а “Байєр” здолав “Армінію” (2:1).