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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 79219 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 53523 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107549 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108978 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127325 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105755 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107596 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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10 марта, 00:20 • 117376 просмотра

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Актуальное
Мать погибшей в ДТП с участием Дыминского отказалась от претензий

Мать погибшей в ДТП с участием Дыминского отказалась от претензий

Киев  •  УНН

 • 14436 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Мать погибшей в ДТП с участием бизнесмена П.Диминськго Натальи Трилы подала в прокуратуру заявление об отзыве материальных претензий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат подозреваемого по делу, охранника бизнесмена, Виктор Василюк, передает УНН.

Адвокат выложил на своей странице в соцсети фото документа.

“Убытки, вызванные дорожно-транспортным происшествием, которое имело место 18 августа 2017 с участием Трилы Н.Е., возмещенны полностью. Материальных претензий в связи с указанным дорожно-транспортным происшествием не имею, что свидетельствую своей подписью. Одновременно информирую об отзыве (отмене) доверенностей выданных мной третьим лицам на представительство моих интересов в судах и других органах относительно вышеуказанного ДТП”, — говорится в заявлении.

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Как сообщал УНН, согласно решению суда от 25 октября подозреваемому охраннику П.Дыминского Андрею Борщу изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста, на ночной арест. Также в решении суда говорится, что подозреваемый подпадает под действие Закона Украины “Об амнистии в 2016 году”.

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Напомним, ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района. Как отметили в полиции, установлено, что водитель автомобиля “Mercedes Benz С65”, 43-летний львовянин, совершил столкновение с автомобилем “Opel Astra” под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.

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