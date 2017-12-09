Мать погибшей в ДТП с участием Дыминского отказалась от претензий

Адвокат выложил на своей странице в соцсети фото документа.

“Убытки, вызванные дорожно-транспортным происшествием, которое имело место 18 августа 2017 с участием Трилы Н.Е., возмещенны полностью. Материальных претензий в связи с указанным дорожно-транспортным происшествием не имею, что свидетельствую своей подписью. Одновременно информирую об отзыве (отмене) доверенностей выданных мной третьим лицам на представительство моих интересов в судах и других органах относительно вышеуказанного ДТП”, — говорится в заявлении.

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Как сообщал УНН, согласно решению суда от 25 октября подозреваемому охраннику П.Дыминского Андрею Борщу изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста, на ночной арест. Также в решении суда говорится, что подозреваемый подпадает под действие Закона Украины “Об амнистии в 2016 году”.

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Напомним, ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района. Как отметили в полиции, установлено, что водитель автомобиля “Mercedes Benz С65”, 43-летний львовянин, совершил столкновение с автомобилем “Opel Astra” под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.