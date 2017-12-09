Матір загиблої у ДТП за участі Димінського відмовилася від претензій
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Матір загиблої у ДТП за участі бізнесмена П.Димінськго Наталії Тріли подала до прокуратури заяву про відкликання матеріальних претензій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат підозрюваного у справі, охоронця бізнесмена, Віктор Василюк, передає УНН.
Адвокат виклав на своїй сторінці у соцмережі фото документу.
“Збитки, спричинені дорожньо-транспортною подією, що мала місце 18 серпня 2017 року за участі Тріли Н.Є., відшкодовані повністю. Матеріальних претензій у зв’язку з вказаною дорожньо-транспортною подією не маю, що засвідчую своїм підписом. Одночасно інформую про відкликання (скасування) довіреностей виданих мною третім особам на представництво моїх інтересів у судах та інших органах стосовно вищевказаного ДТП”, — йдеться у заяві.
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Як повідомляв УНН, згідно з рішенням суду від 25 жовтня підозрюваному охоронцю П.Димінського Андрію Борщу змінили запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту, на нічний арешт. Також в рішенні суду йдеться, що підозрюваний підпадає під дію Закону України “Про амністію в 2016 році”.
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Нагадаємо, ДТП сталася 18 серпня близько 15:00 на автодорозі Львів-Краковець біля села Ямельня Яворівського району. Як відзначили в поліції, встановлено, що водій автомобіля "Mercedes Benz С65", 43-річний львів'янин, скоїв зіткнення з автомобілем "Opel Astra" під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.