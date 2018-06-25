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Матиос заявил, что не претендует на должность главы Бюро военной юстиции

Матиос заявил, что не претендует на должность главы Бюро военной юстиции

Киев  •  УНН

 • 4819 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что не претендует на должность председателя Государственного бюро военной юстиции. Об этом он написал в своем блоге на УНН.

"Я не претендую на должность председателя Бюро военной юстиции. Я являюсь военным прокурором и до осени 2019-го буду выполнять эту функцию по контракту. Мне не нужно дополнительной власти, у меня ее предостаточно. Среди офицеров-атошников достаточно приличных и грамотных кандидатов. Тот же Игорь Лапин, который имеет юридическое образование, парламентский и реальный боевой опыт", - заявил Матиос.

Вместе с тем, Матиос уверен, что этот закон о Бюро военной юстиции примут, и необходимое количество голосов наберется.

Напомним, ранее Матиос заявлял, что Государственное бюро военной юстиции может заработать через два месяца после принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта, который уже представлен на рассмотрение.

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