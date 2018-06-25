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Матіос заявив, що не претендує на посаду голови Бюро військової юстиції

Матіос заявив, що не претендує на посаду голови Бюро військової юстиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що не претендує на посаду голови Державного бюро військової юстиції. Про це він написав у своєму блозі на УНН.

"Я не претендую на посаду голови Бюро військової юстиції. Я є військовим прокурором і до осені 2019-го  буду виконувати цю функцію за контрактом. Мені не потрібно додаткової влади, в мене її предостатньо. Серед офіцерів-атошників достатньо пристойних і грамотних кандидатів. Той же Ігор Лапін, який має юридичну освіту, парламентський і реальний бойовий досвід", - заявив Матіос.

Разом з тим, Матіос впевнений, що цей закон щодо Бюро військової юстиції приймуть, і необхідна кількість голосів набереться.

Нагадаємо, раніше Матіос заявляв, що Державне бюро військової юстиції може запрацювати через два місяці після ухвалення Верховною Радою відповідного законопроекту, який вже подано на розгляд.

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