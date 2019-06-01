Матиос: Верховная Рада распущена обоснованно

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 21210 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 42713 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 112072 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108273 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135829 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143807 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129854 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130035 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131243 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153337 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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6 марта, 10:14 • 124194 просмотра
Актуальное
Матиос: Верховная Рада распущена обоснованно

Матиос: Верховная Рада распущена обоснованно

Киев  •  УНН

 • 26229 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью одному из украинских телеканалов, завершая собственное мнение относительно политической ситуации в государстве после выборов президента сообщил, что парламент Украины распущен — обоснованно, пишет УНН.

Завершая собственное мнение относительно электоральных запросов украинцев и ситуации после президентских выборов Анатолий Матиос сообщил, что: “Верховная Рада — распущена обоснованно, раз; Верховная рада за последние полтора года „оскопила“ правоохранительные органы путем обрезания их полномочий для достижений в борьбе с коррупцией — два; в Верховной Раде есть много вменяемых, разумных депутатов — три; политическая целесообразность отсутствующей коалиции сделала из государства клоуна — четыре; и пятое — клоуны не могут быть субъектами международной политики, когда ты клоун — ты на паперти, а потому когда государство, которое не имеет субъектности и нет возможности защищать и соблюдать устои государственных инструментов и государственной политики, то это не государство”.

“Поэтому народ, который не воспринимает свою власть — вынесет ее вперед”, — добавил Матиос.

Напоминаем, Матиос ранее назвал имена россиян, причастных к захвату моряков в Керченском проливе.

Украинские Национальные Новости

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