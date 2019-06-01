Матіос: Верховна Рада розпущена обгрунтовано

Завершуючи власну думку стосовно електоральних запитів українців та ситуації після президентських виборів Анатолій Матіос повідомив, що: “Верховна Рада — розпущена обгрунтовано, раз; Верховна рада за останні півтора роки „оскопила“ правоохороні органи шляхом обрізання їх повноважень для досягнень у боротьбі з корупцією — два; у Верховній Раді є багато притомних, розумних депутатів — три; політична доцільність відсутньої коаліції зробила з держави клоуна — чотири; і п’яте — клоуни не можуть бути суб’єктами міжнародної політики, коли ти клоун — то ти на паперті, а тому коли держава, яка немає суб’єктності і немає спроможності захищати і дотримуватися устоїв державних інструментів і державної політики, то є не держава”.

“Тому народ, який не сприймає свою владу — винесе її вперед”, — додав Матіос.

Нагадуємо, Матіос раніше назвав імена росіян, причетних до захоплення моряків у Керченській протоці.