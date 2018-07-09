Матиос озвучил возможную причину взрыва на Ровенском полигоне

"Показания участников учений различаются между собой. Никто не может точно сказать, был ли первый выстрел и неисправность миномета, или взрыв произошел из-за двойной подзарядки. По мнению следствия минометы работали без предохранителей, что повлекло возможность двойного заряжания. Взрыв произошел сразу после очередного подзарядки. Характер и обстоятельства разрыва миномета также на это указывают", - написал Матиос.

По его словам, предварительно в действиях независимого наблюдателя стрельб есть все признаки служебной халатности.

"Расстояние между минометами - 8 метров, вместо предусмотренных требованиями 20, глубина окопов также не соответствовала нормативам. Подробные выводы даст соответствующая экспертиза, разрешение на которую в суде ожидаем получить только сегодня, на пятый день", - подчеркнул Главный военный прокурор.

Напомним, 6 июля в ходе военных учений на Ровенском полигоне погибли трое бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять бойцов ранены.