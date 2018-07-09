Матіос озвучив можливу причину вибуху на Рівненському полігоні

"Показання учасників навчань різняться між собою. Ніхто не може точно сказати, чи був перший вистріл і несправність міномета, чи вибух стався через подвійне заряджання. На думку слідства міномети працювали без запобіжників, що спричинило змогу подвійного заряджання. Вибух відбувся відразу після чергового заряджання. Характер та обставини розриву міномету також на це вказують", - написав Матіос.

За його словами, попередньо у діях незалежного спостерігача стрільб є всі ознаки службової недбалості.

"Відстань між мінометами - 8 метрів, замість передбачених вимогами 20, глибина окопів також не відповідала нормативам. Детальні висновки дасть відповідна експертиза, дозвіл на яку в суді очікуємо отримати лише сьогодні, на п'ятий день", - підкреслив Головний військовий прокурор.

Нагадаємо, 6 липня у ході військових навчань на Рівненському полігоні загинули троє бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев'ятеро бійців поранені.