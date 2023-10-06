Материалы о драке с участием нардепов будут рассматриваться в Офисе Генпрокурора - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Следователи полиции задокументировали факт драки депутатов с другим мужчиной. Далее решение будет принимать Офис Генпрокурора. Об этом сообщила в комментарии УНН начальница отдела коммуникации ГУНП в Киеве Юлия Гирдвилис.
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«Следователи Голосеевского управления полиции задокументировали факт драки возле одного из офисных помещений на улице Казимира Малевича с участием двух народных депутатов и еще одного гражданина. Все эти материалы будут направлены в дальнейшем для принятия решения по регистрации Генпрокуратурой», - сказала Юлия Гирдвилис.
Детали
Процессуально предусмотрено, что в отношении народных депутатов решение принимает относительно регистрации Офис Генпрокурора. Поэтому все материалы о драке нардепов Артема Дмитрука и Александра Куницкого с еще одним гражданином будут переданы туда.
Напомним
Вчера в центре Киева произошла драка с участием двух народных депутатов.