Матеріали про бійку за участю нардепів будуть розглядатися в Офісі Генпрокурора - поліція

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«Слідчі Голосіївського управління поліції задокументували факт бійки біля одного з офісних приміщень на вулиці Казимира Малевича за участю двох народних депутатів та ще одного громадянина. Усі ці матеріали будуть скеровані у подальшому для прийняття рішення по реєстрації Генпрокуратурою», - сказала Юлія Гірдвіліс.

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Процесуально передбачено, що стосовно народних депутатів рішення щодо реєстрації ухвалює Офіс Генпрокурора. Тому усі матеріали стосовно бійки нардепів Артема Дмитрука та Александра Куницького з ще одним громадянином будуть передані туди.

Нагадаємо

Вчора в центрі Києва сталася бійка за участі двох народних депутатів.