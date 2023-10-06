Матеріали про бійку за участю нардепів будуть розглядатися в Офісі Генпрокурора - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Слідчі поліції задокументували факт бійки народних депутатів з ще одним чоловіком. Далі рішення буде приймати Офіс Генпрокурора. Про це повідомила у коментарі УНН начальниця відділу комунікації ГУНП у Києві Юлія Гірдвіліс.
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«Слідчі Голосіївського управління поліції задокументували факт бійки біля одного з офісних приміщень на вулиці Казимира Малевича за участю двох народних депутатів та ще одного громадянина. Усі ці матеріали будуть скеровані у подальшому для прийняття рішення по реєстрації Генпрокуратурою», - сказала Юлія Гірдвіліс.
Деталі
Процесуально передбачено, що стосовно народних депутатів рішення щодо реєстрації ухвалює Офіс Генпрокурора. Тому усі матеріали стосовно бійки нардепів Артема Дмитрука та Александра Куницького з ще одним громадянином будуть передані туди.
Нагадаємо
Вчора в центрі Києва сталася бійка за участі двох народних депутатів.