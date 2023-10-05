У центрі Києва сталась бійка за участі двох нардепів: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сьогодні в центрі Києва сталася бійка за участі двох народних депутатів. Про це повідомила у коментарі УНН начальниця відділу комунікації ГУНП у Києві Юлія Гірдвіліс.
Цитата
“Подія сталася сьогодні на вулиці Каземира-Малевича. За участі народних депутатів сталася бійка з ще одним громадянином”, — сказала Юлія Гірдвіліс.
Деталі
Сьогодні в мережі з’явилося відео, де народні депутати Артем Дмитрук, якого 16 листопада 2021 року виключили з фракції “Слуга народу” та Александр Куницький — нардеп від “Слуги народу” — б’ють людину. Очевидцем, за словами Юлії Гірдвіліс, став охоронець, який викликав поліцію.
Наразі слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції ще працює на місці та документує цю подію. Згодом буде правова кваліфікація.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не з’являються на засіданнях: стали відомі імена нардепів, які не отримують зарплату