У центрі Києва сталась бійка за участі двох нардепів: що відомо

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“Подія сталася сьогодні на вулиці Каземира-Малевича. За участі народних депутатів сталася бійка з ще одним громадянином”, — сказала Юлія Гірдвіліс.

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Сьогодні в мережі з’явилося відео, де народні депутати Артем Дмитрук, якого 16 листопада 2021 року виключили з фракції “Слуга народу” та Александр Куницький — нардеп від “Слуги народу” — б’ють людину. Очевидцем, за словами Юлії Гірдвіліс, став охоронець, який викликав поліцію.

Наразі слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції ще працює на місці та документує цю подію. Згодом буде правова кваліфікація.

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