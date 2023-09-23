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Не з'являються на засіданнях: стали відомі імена нардепів, які не отримують зарплату

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. П'ятеро народних депутатів не отримують зарплату, бо не з'являються на засіданнях Верховної Ради. Список, як повідомляє Радіо Свобода, надав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, список народних депутатів, які не отримують зарплату, бо не з’являються на засіданнях, отримало Радіо Свобода від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука після інтерв'ю з ним.

Видання перечислило їхні імена:

  • Анжеліка Лабунська (фракція «Батьківщина»);
  • Ігор Палиця (депутатська група «За Майбутнє»);
  • Степан Івахів (депутатська група «За Майбутнє»);
  • Федір Христенко (заборонена партія «ОПЗЖ»);
  • Сергій Шахов (депутатська група «Довіра»).

Цитата

«Ви повинні зрозуміти теж одну річ: у нас від початку війни понад 10 народних депутатів перебувають за межами України. І ми зробили все для того, щоб вони в передбачений Конституцією спосіб, а не свавільно склали свої повноваження», – сказав при цьому Стефанчук в інтерв'ю.

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