Материал высосан из пальца: Игнат о новости Newsweek о пребывании F-16 в Украине

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что материал издания Newsweek о пребывании F-16 в Украине высосан из пальца, передает УНН.

"Американское издание Newsweek опубликовало материал "ниочьем" с невероятными предположениями о пребывании F-16 в Украине и даже их возможной причастности к уничтожению шести российских самолетов. Это большой шанс для хайпа наших телеграмм-каналов и различных медиа, которым плевать на собственную репутацию", - написал Игнат.

Игнат подчеркнул, что вчера, 26 декабря он объяснял нецелесообразность пребывания F-16 в Украине на данном этапе.

"Истребители F-16, вероятно, уже находятся в Украине, - Newsweek, со ссылкой на источники в США". Серьезно?! Для чего тогда я вчера 23 раза включался в прямые эфиры украинских и иностранных медиа, чтобы рассказать о р@шистском корабле и опровергнуть идиотские российские заявления об уничтожении F-16, а также о нецелесообразности их пребывания в Украине на данном этапе? Оставьте в покое!", - отметил Игнат.

Он также дал ссылку на Newsweek, где по его словам очевидно, что материал высосан из пальца.

"Кто не владеет английским, используйте гугл-транслейтер!" - подчеркнул Игнат.

Дополнение

Игнат сообщал, что передача истребителей F-16 Украине будет происходить только после подготовки инфраструктуры, обучения летчиков и инженерно-авиационного состава, несмотря на готовность к передаче первой партии самолетов.