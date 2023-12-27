Материал высосан из пальца: Игнат о новости Newsweek о пребывании F-16 в Украине
Киев • УНН
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат опровергает утверждение Newsweek о пребывании в Украине самолетов F-16 и называет его безосновательным.
Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что материал издания Newsweek о пребывании F-16 в Украине высосан из пальца, передает УНН.
"Американское издание Newsweek опубликовало материал "ниочьем" с невероятными предположениями о пребывании F-16 в Украине и даже их возможной причастности к уничтожению шести российских самолетов. Это большой шанс для хайпа наших телеграмм-каналов и различных медиа, которым плевать на собственную репутацию", - написал Игнат.
Игнат подчеркнул, что вчера, 26 декабря он объяснял нецелесообразность пребывания F-16 в Украине на данном этапе.
"Истребители F-16, вероятно, уже находятся в Украине, - Newsweek, со ссылкой на источники в США". Серьезно?! Для чего тогда я вчера 23 раза включался в прямые эфиры украинских и иностранных медиа, чтобы рассказать о р@шистском корабле и опровергнуть идиотские российские заявления об уничтожении F-16, а также о нецелесообразности их пребывания в Украине на данном этапе? Оставьте в покое!", - отметил Игнат.
Он также дал ссылку на Newsweek, где по его словам очевидно, что материал высосан из пальца.
"Кто не владеет английским, используйте гугл-транслейтер!" - подчеркнул Игнат.
Дополнение
Игнат сообщал, что передача истребителей F-16 Украине будет происходить только после подготовки инфраструктуры, обучения летчиков и инженерно-авиационного состава, несмотря на готовность к передаче первой партии самолетов.
Материал высосан из пальца: Игнат о новости Newsweek о пребывании F-16 в Украине
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат опровергает утверждение Newsweek о пребывании в Украине самолетов F-16 и называет его безосновательным.
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