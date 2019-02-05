Матчи с Сербией и Люксембургом сборная Украины по футболу сыграет во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Два домашних матча отбора к Евро-2020 сборная Украины сыграет во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе ФФУ, передает УНН.
“Согласно решению Исполкома ФФУ поединки отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) национальная сборная Украины проведет во Львове на стадионе „Арена Львов“. Рассмотрев гарантийные письма Министерства молодежи и спорта Украины, Львовской областной государственной администрации, Федерации футбола Львовской области, ГП „Арена Львов“ по проведению матчей квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 между национальными командами Украины и Сербии 7 июня 2019 и между национальными командами Украины и Люксембурга 10 июня 2019, учитывая предложения тренерского штаба национальной сборной, Исполнительный комитет ФФУ определил местом проведения указанных матчей город Львов, стадион „Арена Л ьвив “. Обе встречи начнутся в 21.45 по киевскому времени”, — сообщили в Федерации футбола.
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Как сообщал УНН, соперник сборной Украины по отбору на Евро-2020 получил нового наставника.