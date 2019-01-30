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Названо вартість квитка на матч відбору Євро-2020 "Люксембург - Україна"

Названо вартість квитка на матч відбору Євро-2020 "Люксембург - Україна"

Київ • УНН

 • 9053 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Триває продаж квитків на матч відбору Євро-2020 "Люксембург - Україна" , який відбудеться 25 березня у Люксембурзі. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.

У Федерації уточнили, що продаж квитків розпочався 17 січня.

"Федерація футболу Люксембургу встановила ціну на квитки в українські сектори — 15 євро (530 грн) та 25 євро (900 грн). Суму в національній валюті наведено з урахуванням вартості адміністративних витрат, придбання валюти та комісії банку за переказ коштів. Додатковий сервісний збір у розмірі 8% сплачується за послуги компанії esport.in.ua", - розповіли у ФФУ.

У Федерації підкреслили, що:

  • квитки продаються онлайн тільки на сайті www.esport.in.ua https://esport.in.ua/ru;
  • одна особа може придбати не більше чотирьох квитків;
  • при замовленні обов'язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, на яких замовляється квитки (номер паспорта, ім'я та прізвище, як зазначено в паспорті, дату народження, місце проживання);
  • квитки не іменні, однак, з міркувань безпеки Федерація футболу Люксембургу рекомендує збирати паспортні дані.

"Про отримання квитків, придбаних через сайт www.esport.in.ua, буде повідомлено ближче до події шляхом надсилання листа на електронну адресу замовника", - уточнили у Федерації, додавши, що для отримання квитків потрібно мати при собі роздруковані сертифікати на отримання квитків та паспорти.

"Такі сертифікати надійдуть на вашу електронну адресу після здійснення процедури оплати", - поінформували у Федерації, зауваживши, що квитки поверненню та обміну не підлягають.

Нагадаємо, президент ФФУ Андрій Павелко напередодні заявив, що вірить в успіх збірної на відборі Євро-2020.

Як повідомляв УНН, УЄФА та ФФУ взяли на себе витрати на лікування арбітра Беккера.

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