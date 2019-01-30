Названа стоимость билета на матч отбора Евро-2020 "Люксембург - Украина"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Продолжается продажа билетов на матч отбора Евро-2020 "Люксембург - Украина", который состоится 25 марта в Люксембурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
В Федерации уточнили, что продажа билетов началась 17 января.
"Федерация футбола Люксембурга установила цену на билеты в украинском секторе - 15 евро (530 грн) и 25 евро (900 грн). Сумма в национальной валюте приведена с учетом стоимости административных расходов, приобретения валюты и комиссии банка за перевод средств. Дополнительный сервисный сбор в размере 8% платится за услуги компании esport.in.ua", - рассказали в ФФУ.
В Федерации подчеркнули, что:
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- билеты продаются онлайн только на сайте www.esport.in.ua https://esport.in.ua/ru;
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- один человек может приобрести не более четырех билетов;
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- при заказе обязательно необходимо предоставить свои личные данные и данные других лиц, на которых заказываются билеты (номер паспорта, имя и фамилия, как указано в паспорте, дату рождения, место жительства);
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- билеты не именные, однако, из соображений безопасности Федерация футбола Люксембурга рекомендует собирать паспортные данные.
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"О получении билетов, приобретенных через сайт www.esport.in.ua, будет сообщено ближе к событию путем направления письма на электронный адрес заказчика", - уточнили в Федерации, добавив, что для получения билетов необходимо иметь при себе распечатанные сертификаты на получение билетов и паспорта.
"Такие сертификаты поступят на ваш электронный адрес после осуществления процедуры оплаты", - сообщили в Федерации, отметив, что билеты возврату и обмену не подлежат.
Напомним, президент ФФУ Андрей Павелко накануне заявил, что верит в успех сборной на отборе Евро-2020.
Как сообщал УНН, УЕФА и ФФУ взяли на себя расходы на лечение арбитра Беккера.