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Матчі з Сербією та Люксембургом збірна України з футболу зіграє у Львові

Матчі з Сербією та Люксембургом збірна України з футболу зіграє у Львові

Київ • УНН

 • 12448 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Два домашніх матчі відбору до Євро-2020 збірна України зіграє у Львові. Про це повідомили у прес- службі ФФУ, передає УНН.

“Згідно з рішенням Виконкому ФФУ поєдинки відбірного турніру Євро-2020 проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня) національна збірна України проведе у Львові на стадіоні „Арена Львів“. Розглянувши гарантійні листи Міністерства молоді та спорту України, Львівської обласної державної адміністрації, Федерації футболу Львівської області, ДП „Арена Львів“ стосовно проведення матчів кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2020 між національними командами України та Сербії 7 червня 2019 року та між національними командами України та Люксембургу 10 червня 2019 року, враховуючи пропозиції тренерського штабу національної збірної, Виконавчий комітет ФФУ визначив місцем проведення зазначених матчів місто Львів, стадіон „Арена Львів“. Обидві зустрічі розпочнуться о 21.45 за київським часом”, — повідомили у Федерації футболу.

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Як повідомляв УНН, суперник збірної України по відбору на Євро-2020 отримав нового наставника.

Українські Національні Новини

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