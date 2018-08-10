Матч "Мариуполь" - "Динамо" перенесли на конец сентября

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты встреч “Мариуполь” — “Динамо” в рамках чемпионата УПЛ и чемпионата U-21.

Итак, датой проведения матча 4-го тура УПЛ “Мариуполь” — “Динамо” определено 26 сентября 2018. Время начала встречи будет утвержден дополнительно. Баталия молодежных коллективов пройдет 25 сентября.

Отметим, что уже сегодня 4-й тур стартует игрой “Олимпик” — “Львов”, 11 августа “Шахтер” будет принимать “Ворсклу”, а 12-го августа состоится еще три встречи.