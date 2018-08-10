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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 14463 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Матч "Маріуполь" – "Динамо" перенесли на кінець вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Дирекція УПЛ за погодження з клубами затвердила дати матчів чемпіонату УПЛ та чемпіонату U-21 між “Маріуполем” та “Динамо”, інформує УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.

Матч "Маріуполь" – "Динамо" перенесли на кінець вересня

Дирекція Української Прем’єр-Ліги затвердила дати зустрічей “Маріуполь” — “Динамо” у рамках чемпіонату УПЛ та чемпіонату U-21.

Отже, датою проведення матчу 4-го туру УПЛ “Маріуполь” — “Динамо” визначено 26 вересня 2018 року. Час початку зустрічі буде затверджено додатково. Баталія молодіжних колективів пройде 25-го вересня.

Відзначимо, що вже сьогодні 4-й тур стартуватиме грою “Олімпік” — “Львів”, 11-го серпня “Шахтар” прийматиме “Ворсклу”, а 12-го серпня відбудеться ще три зустрічі.

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