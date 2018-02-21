Матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Ромой": названы стартовые составы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. За час до начала первого противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянской "Ромой" стали известными стартовые составы коллективов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
С первых минут на поле стадиона "Металлист" выйдут следующие игроки "Шахтера": Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра.
В запасе остались - Шевченко, Ордец, Патрик, Дентиньо, Зубков, Коваленко, Петряк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси спас "Барселону" от поражения в игре с "Челси"
Стартовый ростер римлян: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Строотман, Ундер, Наингголан, Перотти, Джеко.
Запасные: Скорупски, Жуан, Пеллегрини, Дефрель, Шик, Жерсон, Перес.
Добавим, что шотландец Вилльям Коллам даст стартовый свисток в баталии "Шахтер" - "Рома" в 21:45.