Матч Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ромою": названо стартові склади
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. За годину до початку першого протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та італійською "Ромою" стали відомими стартові склади колективів, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
З перших хвилин на поле стадіону "Металіст" вийдуть наступні гравці "Шахтаря": Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра.
У запасі залишились - Шевченко, Ордець, Патрік, Дентінью, Зубков, Коваленко, Петряк.
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Стартовий ростер римлян: Аліссон, Флоренці, Манолас, Фасіо, Коларов, Де Россі, Стротман, Ундер, Наінгголан, Перотті, Джеко.
Запасні: Скорупскі, Жуан, Пеллегріні, Дефрель, Шік, Жерсон, Перес.
Додамо, що шотландець Вілльям Коллам дасть стартовий свисток у баталії "Шахтар" – "Рома" о 21:45.