Массовое отравление в российской школьной столовой: более 200 пострадавших
Киев • УНН
В школе №4 Новочебоксарска из-за просроченных продуктов отравились 205 человек, из них 6 детей госпитализированы. В столовой обнаружены РНК норовируса и попытка скрыть просроченные продукты.
В Чувашии, рф, более 200 человек отравились в школьной столовой из-за просроченных продуктов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Шестеро детей находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Еще 199 человек, включая семерых взрослых, находятся на амбулаторном лечении с легкой степенью тяжести, говорится в сообщении регионального Минздрава.
Первые сообщения о массовом отравлении в столовой школы №4 города Новочебоксарска начали поступать 14 ноября, утверждает телеграм-канал «112». Родители сообщали, что у их детей поднялась температура и возникли симптомы отравления. По предварительным данным, причиной отравления стали школьные обеды.
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в столовой нашли РНК норовируса - возбудителя гастроэнтерита (острого воспаления желудка). Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.
15 ноября о массовом отравлении школьников сообщили прокуратура и Следственный комитет Чувашии. По данным ведомств, в школе нашли просроченные продукты.
В прокуратуре сообщили, что во время проверки в школе через запасной выход столовой пытались вывезти просроченные продукты. Ведомство опубликовало фотографию упаковки с тушкой цыпленка со сроком годности до 24 октября.