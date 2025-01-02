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Массовая стрельба произошла возле ночного клуба в Нью-Йорке: 11 раненых

Массовая стрельба произошла возле ночного клуба в Нью-Йорке: 11 раненых

Киев  •  УНН

 • 4759 просмотра

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Неизвестный открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Квинсе, ранив 11 человек, в основном подростков. Полиция разыскивает серый Infiniti, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

По меньшей мере 11 человек - преимущественно подростки - получили ранения в результате массовой стрельбы возле ночного клуба в Квинсе в Нью-Йорке в США в среду вечером, со ссылкой на источники и полицию Нью-Йорка сообщает New York Post, пишет УНН.

Детали

Вооруженный мужчина открыл стрельбу возле ночного клуба Amazura незадолго до 23:20, когда большая толпа покидала это место, по данным полицейских и источников.

Сейчас полиция разыскивает серый Infiniti в связи со стрельбой.

Согласно источникам, пострадавших доставили в местные больницы.

По данным полиции Нью-Йорка, никто из пострадавших не находится в критическом состоянии, и ожидается, что все они выживут.

В Amazura просторный зал, который вмещает 4000 человек, здесь регулярно выступают диджеи и проходят живые выступления.

Наезд авто на толпу в Новом Орлеане: уже 15 погибших, проверяют возможную связь со взрывом Cybertruck в Лас-Вегасе2 янв. 2025, 07:07 • 7244 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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