Массовая стрельба произошла возле ночного клуба в Нью-Йорке: 11 раненых
Киев • УНН
Неизвестный открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Квинсе, ранив 11 человек, в основном подростков. Полиция разыскивает серый Infiniti, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
По меньшей мере 11 человек - преимущественно подростки - получили ранения в результате массовой стрельбы возле ночного клуба в Квинсе в Нью-Йорке в США в среду вечером, со ссылкой на источники и полицию Нью-Йорка сообщает New York Post, пишет УНН.
Детали
Вооруженный мужчина открыл стрельбу возле ночного клуба Amazura незадолго до 23:20, когда большая толпа покидала это место, по данным полицейских и источников.
Сейчас полиция разыскивает серый Infiniti в связи со стрельбой.
Согласно источникам, пострадавших доставили в местные больницы.
По данным полиции Нью-Йорка, никто из пострадавших не находится в критическом состоянии, и ожидается, что все они выживут.
В Amazura просторный зал, который вмещает 4000 человек, здесь регулярно выступают диджеи и проходят живые выступления.
Наезд авто на толпу в Новом Орлеане: уже 15 погибших, проверяют возможную связь со взрывом Cybertruck в Лас-Вегасе2 янв. 2025, 07:07 • 7244 просмотра