Масова стрілянина сталася біля нічного клубу в Нью-Йорку: 11 поранених
Київ • УНН
Невідомий відкрив вогонь біля нічного клубу Amazura в Квінзі, поранивши 11 осіб, переважно підлітків. Поліція розшукує сірий Infiniti, всі постраждалі перебувають у стабільному стані.
Щонайменше 11 людей - переважно підлітки - отримали поранення в результаті масової стрілянини біля нічного клубу в Квінзі у Нью-Йорку в США в середу ввечері, з посиланням на джерела та поліцію Нью-Йорка повідомляє New York Post, пише УНН.
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Озброєний чоловік відкрив стрілянину біля нічного клубу Amazura незадовго до 23:20, коли великий натовп залишав це місце, за даними поліцейських і джерел.
Наразі поліція розшукує сірий Infiniti у зв'язку зі стріляниною.
Згідно з джерелами, постраждалих доставили до місцевих лікарень.
За даними поліції Нью-Йорка, ніхто з постраждалих не перебуває у критичному стані, і очікується, що всі вони виживуть.
В Amazura простора зала, яка вміщує 4000 осіб, тут регулярно виступають діджеї та проходять живі виступи.
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