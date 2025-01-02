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Масова стрілянина сталася біля нічного клубу в Нью-Йорку: 11 поранених

Київ • УНН

 • 27044 перегляди

Невідомий відкрив вогонь біля нічного клубу Amazura в Квінзі, поранивши 11 осіб, переважно підлітків. Поліція розшукує сірий Infiniti, всі постраждалі перебувають у стабільному стані.

Щонайменше 11 людей - переважно підлітки - отримали поранення в результаті масової стрілянини біля нічного клубу в Квінзі у Нью-Йорку в США в середу ввечері, з посиланням на джерела та поліцію Нью-Йорка повідомляє New York Post, пише УНН.

Деталі

Озброєний чоловік відкрив стрілянину біля нічного клубу Amazura незадовго до 23:20, коли великий натовп залишав це місце, за даними поліцейських і джерел.

Наразі поліція розшукує сірий Infiniti у зв'язку зі стріляниною.

Згідно з джерелами, постраждалих доставили до місцевих лікарень.

За даними поліції Нью-Йорка, ніхто з постраждалих не перебуває у критичному стані, і очікується, що всі вони виживуть.

В Amazura простора зала, яка вміщує 4000 осіб, тут регулярно виступають діджеї та проходять живі виступи.

Наїзд авто на натовп у Новому Орлеані: уже 15 загиблих, перевіряють можливий зв'язок з вибухом Cybertruck у Лас-Вегасі02.01.25, 09:07 • 27384 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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