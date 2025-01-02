Наїзд авто на натовп у Новому Орлеані: уже 15 загиблих, перевіряють можливий зв'язок з вибухом Cybertruck у Лас-Вегасі

Щонайменше 15 людей загинули і десятки отримали поранення, коли водій пікапу в'їхав у натовп на Бурбон-стріт у Новому Орлеані на Новий рік. Влада з'ясовує, чи можливий зв'язок між нападом у Новому Орлеані та вибухом Tesla Cybertruck біля готелю Trump Hotel у Лас-Вегасі, пише УНН з посиланням на CNN.

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ФБР розслідує напад у Новому Орлеані як "акт тероризму". ФБР ідентифікувало підозрюваного як 42-річного жителя Техасу та ветерана армії. Підозрюваний, який був убитий під час перестрілки з офіцерами, мав у машині прапор "ІДІЛ" під час нападу. Він також зробив серію відеозаписів перед нападом, у яких він сказав, що приєднався до "ІДІЛ", повідомили кілька офіційних осіб, поінформованих про розслідування.

Автомобіль підозрюваного був орендований через Turo, повідомила компанія. І, здається, вибухові пристрої, пов’язані з атакою в Новому Орлеані, були виготовлені в зданому в оренду "для цієї мети" приміщенні, сказав NBC генеральний прокурор Луїзіани.

Напад у Французькому кварталі стався поблизу того місця, де мав відбутися The Sugar Bowl через кілька годин. Щорічний студентський футбольний матч було відкладено. Місто також має прийняти Суперкубок та карнавал Марді Гра, який щороку приваблює близько мільйона людей.

Слідчі з'ясовують, чи існує можливий зв'язок між нападом у Новому Орлеані та вибухом Tesla Cybertruck біля готелю Trump у Лас-Вегасі. Обидва інциденти сталися лише за кілька годин до нового року.

"Ми повністю розслідуємо будь-який зв’язок із тим, що сталося в Новому Орлеані, а також з іншими нападами, які відбуваються по всьому світу", - заявив на пресконференції в середу Кевін Макмегілл, шериф департаменту поліції Лас-Вегаса.

Шериф сказав, що поліція працює над тим, щоб з’ясувати, чи пов’язаний вибух біля готелю з "ІДІЛ", але "у нас, у Лас-Вегасі, немає жодних ознак цього".

ФБР заявило в середу, що вони вважають, що вибух Cybertruck був одиничним інцидентом і більше не загрожує громадськості.

Транспортні засоби, використані в обох інцидентах, були орендовані у компанії Turo, платформи, яка дозволяє власникам здавати свої автомобілі в оренду.

Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: Маск припускає зв'язок з тероризмом