Наезд авто на толпу в Новом Орлеане: уже 15 погибших, проверяют возможную связь со взрывом Cybertruck в Лас-Вегасе

По меньшей мере 15 человек погибли и десятки получили ранения, когда водитель пикапа въехал в толпу на Бурбон-стрит в Новом Орлеане на Новый год. Власти выясняют, возможна ли связь между нападением в Новом Орлеане и взрывом Tesla Cybertruck возле отеля Trump Hotel в Лас-Вегасе, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

ФБР расследует нападение в Новом Орлеане как "акт терроризма". ФБР идентифицировало подозреваемого как 42-летнего жителя Техаса и ветерана армии. Подозреваемый, который был убит во время перестрелки с офицерами, имел в машине флаг "ИГИЛ" во время нападения. Он также сделал серию видеозаписей перед нападением, в которых он сказал, что присоединился к "ИГИЛ", сообщили несколько официальных лиц, информированных о расследовании.

Автомобиль подозреваемого был арендован через Turo, сообщила компания. И, кажется, взрывные устройства, связанные с атакой в Новом Орлеане, были изготовлены в сданном в аренду "для этой цели" помещении, сказал NBC генеральный прокурор Луизианы.

Нападение во Французском квартале произошло вблизи того места, где должен был состояться The Sugar Bowl через несколько часов. Ежегодный студенческий футбольный матч был отложен. Город также должен принять Суперкубок и карнавал Марди Гра, который ежегодно привлекает около миллиона человек.

Следователи выясняют, существует ли возможная связь между нападением в Новом Орлеане и взрывом Tesla Cybertruck возле отеля Trump в Лас-Вегасе. Оба инцидента произошли всего за несколько часов до нового года.

"Мы полностью расследуем любую связь с тем, что произошло в Новом Орлеане, а также с другими нападениями, которые происходят по всему миру", - заявил Кевин Макмахилл, шериф полиции Лас-Вегаса, на пресс-конференции в среду.

Шериф сказал, что полиция работает над тем, чтобы выяснить, связан ли взрыв возле отеля с "ИГИЛ", но "у нас, в Лас-Вегасе, нет никаких признаков этого".

ФБР заявило в среду, что они считают, что взрыв Cybertruck был единичным инцидентом и больше не угрожает общественности.

Транспортные средства, использованные в обоих инцидентах, были арендованы у компании Turo, платформы, которая позволяет владельцам сдавать свои автомобили в аренду.

Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе: Маск предполагает связь с терроризмом