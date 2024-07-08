Количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 25. Всего от российских оккупантов погибло 36 человек. Об этом во время брифинга рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

"25 человек по городу Киев погибло, 11 - по другим регионам Украины. Всего 36... И ранены 166 человек по Украине", - сказал Клименко.

Напомним

В результате удара по "Охматдету" ранены более 40 медицинских работников. Они получили разного состава поражения. Двое медицинских работников тяжело ранены.