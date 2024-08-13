Массированные обстрелы Сумщины: 95 взрывов, 1 погибший, 2 раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

13 августа 2024, 20:41  •  2708 просмотра

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Российские войска совершили 45 обстрелов Сумской области, зафиксировано 95 взрывов. В результате атак на Краснопольскую громаду погиб один человек, двое ранены. Использовались авиабомбы, артиллерия и дроны.

В течение дня 13 августа военные РФ совершили 45 обстрелов Сумской области, было 95 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Николаевская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская и Свесская общины. Об этом сообщают в ОВА, передает УНН

Детали 

На Краснопольскую громаду с беспилотника сбросили взрывчатку. Также били из артиллерии (11 взрывов) и FPV-дроном (1 взрыв). Кроме того, осуществлен авиаудар бомбой. В результате обстрелов один человек погиб в собственном дворе, еще два мирных жителя общины ранены.

В Сумской общине был удар управляемой авиационной бомбой.

По Хотинской общине ударили 16 управляемыми авиационными бомбами.

На Николаевскую общину сбросили 4 КАБа.

В Новослободской громаде был авиаудар бомбой, удар FPV-дроном и обстрел из миномета.

Белопольскую громаду обстреливали из артиллерии (23 взрыва), также было два удара авиабомбами.

В Юнаковской общине было 9 ударов авиабомбами.

На Великописаревскую громаду сбросили 5 мин. Также зафиксированы удары FPV-дронами (6 взрывов).

На Ворожбянскую общину сбросили 4 КАБа.

По Свесской общине нанесли удар FPV-дроном (1 взрыв).

На Эсманскую общину сбросили 7 мин.

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