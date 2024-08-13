Ракетный удар рф по Сумах: поврежден пансионат для пожилых людей, свет в городе уже вернули

Наибольшие повреждения от ракетного удара армии рф по Сумах сегодня утром получил пансионат с пожилыми людьми. Электроэнергию в городе вернули, газоснабжение обещают восстановить в течение ближайших дней. Об этом рассказал председатель Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко в эфире "Суспільного", передает УНН.

Где-то около 6:40 состоялся ракетный удар. Предварительно, ракета была сбита, потому что ни одной цели не достигла. Наибольшее повреждение получил пансионат по уходу за пожилыми людьми. Случайный человек на улице пострадал - рассказал Дрозденко.

По его словам, в пансионате незначительные повреждения. В отселении людей нет необходимости.

Также в результате вражеского удара зафиксировано несколько выбитых окон в больнице, три гражданские машины и газопровод. Было небольшое возгорание, которое уже ликвидировали спасатели. Кроме того, была повреждена линия электропередач.

Сейчас уже электроэнергия восстановлена у всех жителей, а вот с газом пока ремонтные работы ведутся и остается без газа 724 абонента. Однако работы не сложные. За небольшое время мы уверены, газовики свою работу также квалифицированно сделают и газоснабжение мы быстро восстановим - рассказал Дрозденко

Дрозденко считает, что восстановят газоснабжение сегодня - завтра.

Ранее сообщалось, что в результате вражеского удара часть населения города Сумы осталась без электро- и газоснабжения, повреждено здание больницы. По области российские войска за ночь совершили 12 ударов, в том числе ракетный и КАБами.