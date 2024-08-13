Ракетный удар рф по Сумах: поврежден пансионат для пожилых людей, свет в городе уже вернули
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Сумах больше всего пострадал пансионат для пожилых людей. Электроснабжение восстановлено, газоснабжение обещают восстановить в ближайшее время.
Наибольшие повреждения от ракетного удара армии рф по Сумах сегодня утром получил пансионат с пожилыми людьми. Электроэнергию в городе вернули, газоснабжение обещают восстановить в течение ближайших дней. Об этом рассказал председатель Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко в эфире "Суспільного", передает УНН.
Где-то около 6:40 состоялся ракетный удар. Предварительно, ракета была сбита, потому что ни одной цели не достигла. Наибольшее повреждение получил пансионат по уходу за пожилыми людьми. Случайный человек на улице пострадал
По его словам, в пансионате незначительные повреждения. В отселении людей нет необходимости.
Также в результате вражеского удара зафиксировано несколько выбитых окон в больнице, три гражданские машины и газопровод. Было небольшое возгорание, которое уже ликвидировали спасатели. Кроме того, была повреждена линия электропередач.
Сейчас уже электроэнергия восстановлена у всех жителей, а вот с газом пока ремонтные работы ведутся и остается без газа 724 абонента. Однако работы не сложные. За небольшое время мы уверены, газовики свою работу также квалифицированно сделают и газоснабжение мы быстро восстановим
Дрозденко считает, что восстановят газоснабжение сегодня - завтра.
Ранее сообщалось, что в результате вражеского удара часть населения города Сумы осталась без электро- и газоснабжения, повреждено здание больницы. По области российские войска за ночь совершили 12 ударов, в том числе ракетный и КАБами.