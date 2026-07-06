Массированная атака рф затронула энергетику, без света часть шести областей
Киев • УНН
Из-за атак рф обесточена часть потребителей в шести областях Украины. Из-за непогоды без света остаются 58 населенных пунктов в Сумской области, применение графиков отключений не прогнозируется.
Ночная атака рф на Украину затронула энергетику, есть обесточивания в шести областях, графики не предусматриваются, из-за непогоды без света часть жителей Сумщины, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.
Вражеские атаки
"россия совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку, в том числе – на объекты гражданской энергетической инфраструктуры", - отметили в Укрэнерго.
Этой ночью враг совершил массированную комбинированную атаку по территории Украины. Вследствие обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения
Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, указали в министерстве.
Непогода
Из-за непогоды без электроснабжения остается 58 населенных пунктов на Сумщине
Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Будут ли графики
Применение ограничений сегодня не прогнозируется
Активное энергопотребление сегодня, как отмечается, стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 6 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 13,8% ниже, чем в то же время предыдущего рабочего дня – в пятницу, 3 июля. Причина – существенное снижение температуры воздуха во всех регионах Украины, что уменьшает необходимость в использовании кондиционеров. Вчера, 5 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 8,7% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья – 28 июня. Причина изменений – спад жары.
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