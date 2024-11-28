Массированная атака рф: ракета зафиксирована над Львовской областью
Киев • УНН
На территории Львовской области зафиксирована одна ракета. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытии до отбоя воздушной тревоги.
Еще одна вражеская ракета зафиксирована на территории Львовщины, сообщил мэр Андрей Садовый, передает УНН.
Внимание. Одна ракета на территории нашей области! Оставайтесь в безопасном месте до отбоя!
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