Массированная атака беспилотниками, вероятная угроза баллистики для трех областей
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщают, что российские беспилотники атакуют с четырех направлений; угроза баллистических ракет нависла над тремя регионами.
Россияне атакуют беспилотниками по меньшей мере с четырех направлений. Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным командования ВС ВСУ фиксируется движение ударных БпЛА:
1. Несколько групп ударных БПЛА на Черниговщине движутся в в юго-западном направлении.
2. Группы ударных БпЛА на Николаевщине в направлении Кировоградской области.
3. Несколько групп ударных БпЛА в Одесской области в северном направлении.
4. Ударные БпЛА с Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск, Одесса).
Кроме того, есть угроза баллистики для Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.
Дополнительно
В сети сообщают о фиксации вражеских бпла в следующих регионах:
Киевщина (возможно Киев);
Киевщина→Житомирщина,
Николаевщина→Кировоградщина,
Николаевщина→Одещина,
Кировоградщина→Черкасская область,
Одесская область→Винничина.
Напомним,
Ранее УНН со ссылкой на Думскую сообщил, что во время воздушной тревоги в Одессе и атаки шахедов, один из вражеских дронов влетел в многоэтажку, в результате чего возник пожар
Массированная атака беспилотниками, вероятная угроза баллистики для трех областей
Военно-воздушные силы Украины сообщают, что российские беспилотники атакуют с четырех направлений; угроза баллистических ракет нависла над тремя регионами.
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