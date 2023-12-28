Массированная атака беспилотниками, вероятная угроза баллистики для трех областей

Россияне атакуют беспилотниками по меньшей мере с четырех направлений. Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным командования ВС ВСУ фиксируется движение ударных БпЛА:

1. Несколько групп ударных БПЛА на Черниговщине движутся в в юго-западном направлении.

2. Группы ударных БпЛА на Николаевщине в направлении Кировоградской области.

3. Несколько групп ударных БпЛА в Одесской области в северном направлении.

4. Ударные БпЛА с Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск, Одесса).

Кроме того, есть угроза баллистики для Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Дополнительно

В сети сообщают о фиксации вражеских бпла в следующих регионах:

Киевщина (возможно Киев);

Киевщина→Житомирщина,

Николаевщина→Кировоградщина,

Николаевщина→Одещина,

Кировоградщина→Черкасская область,

Одесская область→Винничина.

Напомним,

Ранее УНН со ссылкой на Думскую сообщил, что во время воздушной тревоги в Одессе и атаки шахедов, один из вражеских дронов влетел в многоэтажку, в результате чего возник пожар